При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли 18 человек

В Индии произошел взрыв на фабрике по производству пиротехники. По предварительным данным, погибли 18 человек.

Инцидент произошел в промышленной зоне недалеко от города Диса в штате Гуджарат. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась, под завалами оказались люди.

На месте проводится поисково-спасательная операция. На данный момент известно о 18 погибших. Еще пять пострадавших госпитализировали с различными травмами и ожогами.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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