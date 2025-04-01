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Вторник, 1 апреля 2025, 15:34 мск

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При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли 18 человек

В Индии произошел взрыв на фабрике по производству пиротехники. По предварительным данным, погибли 18 человек.

Инцидент произошел в промышленной зоне недалеко от города Диса в штате Гуджарат. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась, под завалами оказались люди.

На месте проводится поисково-спасательная операция. На данный момент известно о 18 погибших. Еще пять пострадавших госпитализировали с различными травмами и ожогами.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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