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Вторник, 1 апреля 2025, 16:43 мск

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Самолет с сотрудниками ООН совершил аварийную посадку в Сомали

Самолет, на борту которого находились сотрудники ООН, совершил вынужденную посадку в столице Сомали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Рейс UN684 направлялся в город Байдабо, но из-за технической неисправности экипаж запросил экстренную посадку в Могадишо. На борту воздушного судна находились 17 сотрудников ООН.

В результате самолет приземлился, при этом у него не сработала передняя стойка шасси. На помощь пассажирам подоспели экстренные службы.

Информации о пострадавших не поступало. Причины произошедшего устанавливаются.

Могадишо, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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