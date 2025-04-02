Реку в Австралии признали непригодной для Олимпиады из-за крокодилов

Австралийскую реку Фицрой признали непригодной для проведения олимпийских соревнований, так как в ней водятся крокодилы. Об этом сообщила Международная федерация гребного спорта (World Rowing).

На реке Фицрой последние годы тренируются члены олимпийской сборной Австралии по гребле, там же регулярно проводятся университетские соревнования. Власти штата Квинсленд предложили провести там старты Олимпийских и Паралимпийских игр в 2032 году.

Эксперты федерации пришли к выводу, что на реке нельзя проводить соревнования национального или международного уровня, передает ТАСС.

«Честность и безопасность имеют первостепенное значение для любого места проведения соревнований такого масштаба и значимости, и любая гребная трасса, используемая для международных соревнований, должна соответствовать правилам и техническим требованиям World Rowing. Предлагаемое место проведения не получило оценку и одобрение как соответствующее необходимым техническим требованиям», – пояснили в организации.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube