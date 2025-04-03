Президент Франции призвал приостановить инвестиции в США

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал бизнес страны приостановить любые инвестиции в США после введения американских таможенных пошлин на импорт из ЕС.

«Важно, чтобы будущие инвестиции или инвестиции, объявленные в последние недели, были приостановлены на некоторое время, пока мы не проясним ситуацию с Соединенными Штатами Америки», – заявил Макрон (цитата по «Прайм») на встрече с представителями отраслей экономики, которые попадают под действие американских пошлин.

Как считает президент Франции, появление крупных европейских игроков, которые начнут «инвестировать миллиарды евро в американскую экономику» в то время, когда «они бьют нас», лишено смысла.

Говоря о возможном ответе Евросоюза на пошлины, Макрон заявил, что нельзя ничего исключать, включая меры против цифровых сервисов и финансирование американской экономики.

Согласно подсчетам Института экономики Германии, введение американских пошлин приведет к ущербу для ЕС в 750 млрд евро в ближайшие четыре года.

Париж, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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