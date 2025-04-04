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Американцы нашли необычную замену пасхальным яйцам

В ожидании Пасхи американцы пытаются найти альтернативу куриным яйцам на фоне их высокой стоимости и дефицита из-за эпидемии птичьего гриппа. В социальных сетях и новостных сайтах стали появляться видеоролики о том, как красить маршмеллоу, картофель и даже лук.

Как пишет американская пресса, на одной из ферм в штате Огайо, где ежегодно организуют массовые празднования Пасхи, для развлечений планируют использовать пластмассовые муляжи куриных яиц.

Эпидемия птичьего гриппа разразилась в США с осени прошлого года. Жертвами вируса стали десятки миллионов несушек. Цены на куриные яйца в американских магазинах выросли почти в три раза.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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