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Американская угроза: иранская армия приведена в состояние повышенной боеготовности

Иранская армия приведена в состояние повышенной готовности по распоряжению верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Тегерана.

В публикации агентства, которую цитирует ТАСС, отмечается, что Иран уведомил Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию о том, что любая поддержка США со стороны этих государств в случае потенциальных американских атак на исламскую республику будет воспринята как акт враждебности. Чиновник предупредил, что это «будет иметь для них серьезные последствия».

По сведениям Reuters, иранские власти, ранее заявившие об отказе от прямых переговоров с США по ядерной сделке, хотели бы вести диалог через Оман в качестве посредника.

В начале марта Трамп сообщил, что направил Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной программе. Тегеран отказался от прямого диалога с Вашингтоном, но допустил возможность продолжения консультаций через посредников.

В конце прошлого месяца американский лидер заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил исламской республике беспрецедентными бомбардировками в случае полного отказа от сделки. В ответ Хаменеи сказал, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил, что любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.

Тегеран, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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