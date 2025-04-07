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Понедельник, 7 апреля 2025, 19:03 мск

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ЕС объявил об ответных мерах на американские пошлины

Фото: ec.europa.eu

Европейский союз введет первые ответные тарифы в отношении США 15 апреля, а следующие – 15 мая, если не будет прогресса на переговорах. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в качестве переговорной позиции ЕС хочет предложить Вашингтону установить взаимные нулевые пошлины на промышленные товары.

«Мы по-прежнему готовы к переговорам с США. Мы предлагали нулевые тарифы на промышленные товары, чего мы уже добились со многими торговыми партнерами, так как Европа всегда готова к хорошей сделке. Мы сохраняем это предложение на столе», – пояснила глава ЕК.

Предполагается, что решение ЕС будет официально утверждено 9 апреля.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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