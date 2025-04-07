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Понедельник, 7 апреля 2025, 20:12 мск

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Трамп пригрозил повысить пошлины для Китая ещё на 50%

Фото: архив CNN

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении в отношении Китая дополнительных 50-процентных пошлин, если Пекин не согласится смягчить свою тарифную политику. Об этом американский лидер заявил в своей соцсети.

«Если Китай до завтра, 8 апреля 2025 года, не отменяет увеличения на 34% над уже продолжающимися торговыми злоупотреблениями, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на Китай в размере 50%, начиная с 9 апреля. Кроме того, все переговоры с Китаем по поводу запрашиваемых ими встреч с нами будут прекращены», – подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее президент США объявил о введении с 5 апреля торговых пошлин для 185 стран, в том числе для Китая – на 34%. Пекин отреагировал на это введением пошлин в размере 34% на импорт из США, которые вступят в силу 10 апреля.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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