На Филиппинах началось извержение одного из крупнейших вулканов

На Филиппинах один из крупнейших вулканов Канлаон выпустил столб пепла. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии страны.

Канлаон находится на центральном филиппинском острове Негрос, где проживают десятки тысяч человек. Высота вулкана составляет 2435 м, а диаметр основания – 30 км. Сегодня утром он выбросил столб пепла и дыма на высоту около 4 км.

В районе вулкана объявили третий уровень опасности, который предполагает повышенную вулканическую активность и возможность внезапных извержений.

В последний раз Канлаон извергался в декабре 2024 года – тогда из шестикилометровой опасной зоны эвакуировали около 47 тысяч жителей.

Манила, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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