российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 апреля 2025, 10:31 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

На Филиппинах началось извержение одного из крупнейших вулканов

Фото: FreePik

На Филиппинах один из крупнейших вулканов Канлаон выпустил столб пепла. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии страны.

Канлаон находится на центральном филиппинском острове Негрос, где проживают десятки тысяч человек. Высота вулкана составляет 2435 м, а диаметр основания – 30 км. Сегодня утром он выбросил столб пепла и дыма на высоту около 4 км.

В районе вулкана объявили третий уровень опасности, который предполагает повышенную вулканическую активность и возможность внезапных извержений.

В последний раз Канлаон извергался в декабре 2024 года – тогда из шестикилометровой опасной зоны эвакуировали около 47 тысяч жителей.

Манила, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,