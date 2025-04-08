На Филиппинах началось извержение одного из крупнейших вулканов

На Филиппинах один из крупнейших вулканов Канлаон выпустил столб пепла. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии страны.
Канлаон находится на центральном филиппинском острове Негрос, где проживают десятки тысяч человек. Высота вулкана составляет 2435 м, а диаметр основания – 30 км. Сегодня утром он выбросил столб пепла и дыма на высоту около 4 км.
В районе вулкана объявили третий уровень опасности, который предполагает повышенную вулканическую активность и возможность внезапных извержений.
В последний раз Канлаон извергался в декабре 2024 года – тогда из шестикилометровой опасной зоны эвакуировали около 47 тысяч жителей.
Манила, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»