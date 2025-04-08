Число смертных казней в мире достигло максимума за 10 лет

По итогам 2024 году число задокументированных смертных казней в мире достигло десятилетнего максимума. Об этом сообщает организация Amnesty International*.

По данным правозащитников, в прошлом казнили 1518 человек, в 2015-м – 1634. Большинство казней (91%) провели в Иране, Ираке и Саудовской Аравии.

В статистику не включены данные из Китая, Северной Кореи и Вьетнама, так как в этих странах информация о высшей мере наказания является закрытой. Кроме того, не были получены сведения из Палестины и Сирии из-за продолжающихся там военных конфликтов.

Правозащитники указали, что в 2024 году смертные приговоры приводились в исполнение в 15 странах – рекордно низкий показатель, который фиксируется второй год подряд.

В России мораторий на смертную казнь был введен в 1997 году. При этом в Уголовном кодексе исключительная мера наказания сохраняется. Фактически последний раз в РФ преступника казнили в 1996 году.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube