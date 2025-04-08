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Трамп потерял на пошлинах почти $500 млн

Архив. Фото: CNN

Состояние президента США Дональда Трампа снизилось примерно на $500 млн после объявленного им повышения импортных пошлин для остальных государств. Об этом пишет американский журнал Forbes.

Издание обратило внимание, что состояние Трампа до решения о пошлинах оценивалось в $4,7 млрд, но менее чем через неделю оно снизилось до $4,2 млрд. Как уточняется, самая большая доля потерь состояния президента США пришлась на его компанию Trump Media and Technology Group – около $170 млн.

Кроме того, стоимость портфеля недвижимости американского президента за это время сократилась почти на $100 млн – до $570 млн.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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