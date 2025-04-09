При обрушении крыши в ночном клубе в Доминикане погибли 98 человек

В Доминикане обрушилась крыша развлекательного заведения, когда внутри было много местных жителей. По последним данным, погибли 98 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Инцидент произошел в столице Санто-Доминго. Рухнула крыша ночного клуба Jet Set. Спасатели продолжают разбирать завалы и находят новые тела. На данный момент число жертв составляет 98. Различные травмы получили более 155 человек.

Точное число посетителей неизвестно, в эту ночь в клубе проходила вечеринка исполнителя меренге Рубби Переса. Сам музыкант был спасен из-под завалов.

В российском посольстве в Доминиканской Республике не получали данных об иностранных гражданах погибших и пострадавших в результате обрушения крыши.

Президент Доминиканы Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго.

Санто-Доминго, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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