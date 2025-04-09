Торговая война: Трамп объявил о новом повышении пошлин для Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети.

«Исходя из отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, я повышаю тариф, взимаемый с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, который вступает в силу немедленно», – заявил Трамп.

Ранее сегодня стало известно, что Пекин в ответ на введенные президентом США пошлины в отношении продукции из КНР поднял тарифы для американских товаров до 84%. При этом власти Китая призвали США немедленно исправить свою ошибочную практику и отменить все односторонние тарифные меры против КНР, а также разрешить разногласия посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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