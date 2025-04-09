Трамп «отыграл» назад: действие пошлин приостановлено почти для 75 стран

Президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин на импорт в отношении более 75 государств, которые запросили диалог по этому вопросу.

«Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженные до 10% ответные пошлины на этот период», – пояснил американский лидер в своей соцсети.

Трамп уточнил, что решение касается более 75 стран, которые отправили в США своих представителей для переговоров и не попытались ответить на американские пошлины ни в какой форме.

В то же время президент США объявил о новом повышении пошлин для Китая.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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