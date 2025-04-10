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Четверг, 10 апреля 2025, 08:25 мск

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В Доминикане число погибших при обрушении крыши в ночном клубе выросло до 184

Скриншот видео полиции Доминиканы из соцсетей

В Доминикане число жертв после обрушения крыши в ночном клубе увеличилось до 184 человек. Об этом сообщил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес. Ранее сообщалось о 124 жертвах. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Мендес уточнил, что погибших будут искать до тех пор, пока родные будут обращаться с просьбами найти их близких.

Обрушение крыши ночного клуба Jet Set в столице Санто-Доминго произошло ночью 8 апреля во время вечеринки исполнителя меренге Рубби Переса. Сам музыкант был спасен из-под завалов. Как минимум 155 человек попали в больницу с травмами. Причина обрушения пока не установлена.

Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур по жертвам трагедии.

В посольстве России в Доминиканской Республике не получали данных об иностранных гражданах, погибших и пострадавших в результате обрушения крыши.

Санто-Доминго, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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