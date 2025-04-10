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Четверг, 10 апреля 2025, 10:38 мск

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В Японии легковой автомобиль влетел в первый этаж больницы

В Японии автомобиль протаранил здание больницы. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в префектуре Тиба. Автомобиль пробил стену и целиком въехал на первый этаж медучреждения.

За рулем находился 80-летний мужчина. В результате аварии он получил травмы, пострадали еще пять пациентов.

На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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