В Японии легковой автомобиль влетел в первый этаж больницы

В Японии автомобиль протаранил здание больницы. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в префектуре Тиба. Автомобиль пробил стену и целиком въехал на первый этаж медучреждения.
За рулем находился 80-летний мужчина. В результате аварии он получил травмы, пострадали еще пять пациентов.
На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Токио, Зоя Осколкова
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