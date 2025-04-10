ЕС притормозил введение пошлин против США

Евросоюз замораживает введение пошлин на американские товары на 90 дней. Как сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, решение принято в связи с намерением провести переговоры с Вашингтоном.
«Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран ЕС, но мы замораживаем их на 90 дней», – заявила она в соцсетях.
«Если переговоры не дадут удовлетворительного результата, тарифы будут введены [c 15 апреля]», – уточнила глава ЕК.
При этом фон дер Ляйен подтвердила, что разработка второго пакета тарифов ЕС будет продолжена.
Брюссель, Анастасия Смирнова
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