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Четверг, 10 апреля 2025, 20:25 мск

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ЕС притормозил введение пошлин против США

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз замораживает введение пошлин на американские товары на 90 дней. Как сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, решение принято в связи с намерением провести переговоры с Вашингтоном.

«Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран ЕС, но мы замораживаем их на 90 дней», – заявила она в соцсетях.

«Если переговоры не дадут удовлетворительного результата, тарифы будут введены [c 15 апреля]», – уточнила глава ЕК.

При этом фон дер Ляйен подтвердила, что разработка второго пакета тарифов ЕС будет продолжена.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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