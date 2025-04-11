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Пятница, 11 апреля 2025, 10:58 мск

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Удары молний в Индии убили 25 человек

В Индии жертвами непогоды стали более 50 человек, 25 из которых погибли от удара молний. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные экстренных служб.

Удар стихии пришелся по штату Бихар. Согласно заявлению канцелярии главного министра, в Наланде зафиксировано 18 смертей, два случая – в Сиване и по одному – в Катихаре, Дарбханге, Бегусарае, Бхагалпуре и Джеханабаде.

За сутки жертвами штормов и наводнений в регионе стали более 50 человек. Проводятся поисково-спасательные операции. Местных жителей призывают не выходить работать на поля при плохой погоде.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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