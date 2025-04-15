В Японии 14-й год подряд падают демографические показатели

Согласно официальным данным, опубликованным в понедельник, численность населения Японии в октябре 2024 года сократилась до 123,8 млн человек, что на 550 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Показатель падает 14-й год подряд. Без учета иностранцев падение численности населения еще более заметно: на 898 000 человек численность японских граждан, проживающих на архипелаге, сократилась до 120,3 млн человек. По данным Министерства внутренних дел, это самое большое сокращение численности граждан в Японии с тех пор, как правительство начало собирать сопоставимые данные в 1950 году.

Уровень рождаемости в Японии – один из самых низких в мире, что привело к сокращению рабочей силы, снижению потребления и трудностям с набором персонала для предприятий. «Снижение рождаемости продолжается, поскольку многие люди, желающие воспитывать детей, не могут осуществить свои желания», – заявил представитель правительства Японии Ёсимаса Хаяси.

Многие молодые японцы откладывают вступление в брак и рождение детей по разным причинам: от неуверенности в завтрашнем дне до изменения социальных ценностей, которые все меньше внимания уделяют браку. Хотя Япония и обратилась к молодым иностранным рабочим, она сохраняет строгую иммиграционную политику, разрешая иностранным работникам въезд только на временной основе. По словам Хаяси, правительство также пытается повысить заработную плату молодежи, одновременно оказывая помощь в образовании детей. «Мы будем содействовать принятию комплексных мер по созданию общества, в котором все желающие иметь детей смогут иметь их и воспитывать со спокойной душой», – сказал он.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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