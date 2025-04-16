В Индонезии зафиксированы пять новых извержений вулкана

В Индонезии начал извергаться вулкан Семеру. Местных жителей и туристов просят не приближаться к горе.

Вулканологи зафиксировали пять новых извержений в провинции Восточная Ява. Пепловый столб поднялся на высоту до километра над кратером и более четырех километров над уровнем моря. Облако пепла с высокой интенсивностью распространяется в северном и северо-восточном направлениях.

В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии попросили местных жителей и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к вулкану ближе, чем на 13 километров. За пределами зоны безопасности прогнозируется выброс раскаленных камней.

Семеру – самый высокий действующий вулкан на острове Ява в Индонезии. Гора высотой 3676 метров является главной достопримечательностью национального парка Бромо-Тенггер-Семеру.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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