«До дальнейшего уведомления»: Финляндия оставила границу с Россией закрытой

Правительство Финляндии 16 апреля продлило решение о закрытии границы с Россией. Об этом сообщается на сайте финского кабинета министров.

Решение о закрытии пограничных переходов на восточной границе «будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления», говорится в сообщении.

Автотранспортные КПП на границе с Россией были изначально закрыты по инициативе Хельсинки с конца ноября 2023 года по 14 апреля 2024 года, позже ограничения были продлены еще на год. Поводом стало якобы неконтролируемый поток беженцев из третьих стран с российской стороны.

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube