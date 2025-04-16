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Среда, 16 апреля 2025, 16:59 мск

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«До дальнейшего уведомления»: Финляндия оставила границу с Россией закрытой

Правительство Финляндии 16 апреля продлило решение о закрытии границы с Россией. Об этом сообщается на сайте финского кабинета министров.

Решение о закрытии пограничных переходов на восточной границе «будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления», говорится в сообщении.

Автотранспортные КПП на границе с Россией были изначально закрыты по инициативе Хельсинки с конца ноября 2023 года по 14 апреля 2024 года, позже ограничения были продлены еще на год. Поводом стало якобы неконтролируемый поток беженцев из третьих стран с российской стороны.

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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