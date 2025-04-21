В Южной Корее мужчина с огнеметом поджег жилой дом, есть погибшие

В Корее мужчина устроил поджог в жилом доме. В результате три человека погибли, несколько пострадали.

Как сообщают местные СМИ, 60-летний мужчина зашел в многоэтажку в Сеуле и устроил поджог. Он использовал устройство, похожее на огнемет. Предположительно, это был переделанный для этих целей распылитель пестицидов.

На место прибыли пожарные и другие экстренные службы. Пламя тушили около 150 человек и 40 единиц техники.

В результате трое жителей погибли, они выпрыгнули из окна, спасаясь от огня. Кроме того, пострадали девять человек, которые надышались дымом.

Позже стало известно, что тело поджигателя обнаружили на четвертом этаже здания.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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