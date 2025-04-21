В Таиланде семь человек погибли и десятки пострадали в аварии с автобусом

В Таиланде пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. В результате погибли не менее семи человек, еще более 50 получили различные травмы. Об этом сообщают местные СМИ.

Автобус следовал из курортного города Районг на восточном побережье Сиамского залива в город Нонгкхай на северо-востоке Таиланда. Авария произошла в провинции Прачинбури. Автобус врезался в прицеп грузовика, после чего загорелся.

На место прибыли экстренные службы. На данный момент известно о семи погибших и 53 пострадавших.

Причины ДТП устанавливаются. Предположительно, у автобуса отказали тормоза.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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