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Вторник, 22 апреля 2025, 13:02 мск

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В Пакистане 13 человек погибли и 20 пострадали в ДТП

В Пакистане фургон с пассажирами попал в аварию. По предварительным данным, 13 человек погибли, еще более 20 получили травмы.

ДТП произошло в районе Джамшоро, провинции Синд, на юго-западе страны. В фургоне люди возвращались домой после работы на пшеничных полях. Транспорт съехал с дороги и рухнул в овраг.

В результате 13 человек получили смертельные травмы, среди погибших было четверо детей. Еще около 20 пострадавших госпитализированы, многие из них находятся в критическом состоянии.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Предположительно, у фургона отказали тормоза.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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