Ватикан назвал дату похорон папы римского Франциска

Похороны папы римского Франциска состоятся 26 апреля, сообщил Ватикан. Церемония пройдет в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

«В субботу, 26 апреля 2025 года, в 10:00 (11:00 мск) перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса по папе римскому Франциску, как это предусмотрено в Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документ «Порядок похорон римского понтифика» – прим. ред.). По окончании богослужения будут совершены похоронные чины Ultima commendatio и Valedictio. Затем гроб с телом римского понтифика будет доставлен в собор Святого Петра, а оттуда – в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения», – говорится в сообщении службы печати Святого престола.

Похороны Франциска будут отличаться от церемоний погребения его предшественников. Изменения в Ordo Exsequiarum Romani Pontificis понтифик утвердил в ноябре 2024 года. Согласно обновленному документу, похоронный обряд останется каноническим и будет включать бдение (одно вместо двух), отпевание и погребение, сообщают итальянские СМИ. При этом тело понтифика не будет выставляться для почитания верующими на катафалке. Кроме того, отменяется церемония закрытия гроба. Еще одно изменение заключается в возможности оставить указания насчет места захоронения. Франциск в завещании попросил похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре, а не в соборе Святого Петра в Ватикане. Для погребения будет использован простой деревянный гроб вместо тройного.

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. В Ватикане позже уточнили, что понтифик скончался после инсульта.

23 апреля гроб с телом Франциска будет доставлен из Дома святой Марфы, пристройки к собору Святого Петра в Ватикане, которая в настоящее время служит резиденцией папы римского, в собор Святого Петра для публичного прощания, которое продлится три дня.

В церемонии похорон понтифика примут участие лидеры разных стран, среди них президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Лула да Силва и др.

Рим, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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