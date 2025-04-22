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Вторник, 22 апреля 2025, 22:33 мск

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При атаке террористов в Индии погибли почти 30 туристов

В Индии в регионе Джамму и Кашмир не менее 27 человек погибли и 12 получили ранения в результате нападения террористов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал News18, который приводит данные источников в полиции.

Как уточняется, группа экстремистов напала на туристов в долине Байсаран на юге Кашмира. Двое или трое вооруженных людей в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по людям, которые совершали конную прогулку.

По данным медиков, ранения при атаке террористов получили 12 человек, их состояние стабильное. Согласно представленному списку пострадавших, все они – граждане Индии.

Дели, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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