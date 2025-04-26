Сегодня состоятся похороны Папы Римского

26 апреля пройдет церемония похорон 266-го Папы Римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) пройдет в Ватикане. Как уточняет Служба печати Святого престола, на площади Святого Петра состоится заупокойная месса. Затем гроб с телом понтифика, умершего 21 апреля в возрасте 88 лет, перевезут в церковь Богоматери Великой (папскую базилику Санта-Мария-Маджоре).

Как сообщает ТАСС, за три дня в собор Святого Петра проститься с Франциском пришли 250 тыс. человек. Всего на похоронах, по оценкам римских властей, которые должны обеспечивать безопасность, у Ватикана могут собраться до полумиллиона человек. На площади будут присутствовать 80 глав государств и правительств, включая президента США Дональда Трампа с супругой Меланьей, 10 коронованных особ, включая королей Бельгии, Иордании, Испании, а также религиозные представители, включая Константинопольского патриарха Варфоломея. Из Великобритании приедет принц Уильям. Россию будет представлять министр культуры Ольга Любимова. От РПЦ приехал глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.

Согласно утвержденному протоколу, в первом ряду будут сидеть президент Аргентины (родины Бергольо) Хавьер Милей и президент Италии Серджо Маттарелла. Итальянские и аргентинские делегации самые многочисленные. Остальные высокопоставленные гости разместятся в соответствии с алфавитным порядком названий представляемых стран во французском написании, уточнили в Службе печати Святого престола. Согласно предварительному списку, Трамп должен сидеть между президентами Эстонии и Финляндии, неподалеку от президента Франции, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с другими представителями руководства ЕС будут в последнем ряду. Рядом окажется Владимир Зеленский, если в итоге все-таки будет присутствовать.

Похоронную литургию возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, декан кардинальской коллегии. Накануне был совершен обряд закрытия гроба.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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