В США пассажирский паром столкнулся с судном, в результате один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла вблизи города Клироуотер американского штата Флорида. На борту парома находились более 40 пассажиров. Отмечается, что судно врезалось в паром и покинуло место происшествия.

На помощь прибыли спасательные службы. Один человек погиб, число раненых уточняется. Известно, что двоих пострадавших транспортировали в больницу на вертолете.

Причины произошедшего устанавливаются, проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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