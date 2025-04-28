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В США увеличивают военные расходы на 150 млрд долларов

В США готовятся увеличить оборонный бюджет страны еще на 150 млрд долларов. Соответствующий законопроект представили в американском конгрессе.

Документ разрабатывался комитетом по вооруженным силам палаты представителей под руководством председателя Майка Роджерса. Законопроект предполагается инвестирование 150 млрд долларов в приоритетные оборонные задачи.

В частности, 24,7 млрд долларов пойдут на создание системы ПРО «Золотой купол», 33,7 млрд – на судостроительство, 20,4 млрд – на боеприпасы, 13,5 млрд – на инновации, 12,9 млрд – на ядерное сдерживание.

Законопроект будет рассмотрен 29 апреля.

В прошлом году предыдущий президент США Джо Байден утвердил рекордный оборонный бюджет на 2025 год. Военные расходы Штатов составят 895 млрд долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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