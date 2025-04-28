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В Ватикане определились с датой начала выборов Папы Римского

Фото: Pixabay

Выборы Папы Римского (конклав) планируется начать 7 мая. Эту информацию подтвердили в службе Печати Святого престола после решения общего собрания кардиналов.

В Коллегии кардиналов состоит 252 иерарха, из них в конклаве примут участие 135, имеющих право голоса. К ним относятся священнослужители в возрасте до 80 лет, и каждый из них может считаться потенциальным претендентом на папский престол, уточняет ТАСС.

Конклав традиционно проходит в Сикстинской капелле. Каждый день проводятся по четыре голосования. Для избрания необходимо набрать две трети голосов. Об избрании нового предстоятеля Римско-католической церкви извещает белый дым из трубы, которая хорошо видна с площади Святого Петра.

26 апреля был похоронен 266-й Папа Римский Франциск, занимавший престол Святого Петра с 2013 года.

Рим, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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