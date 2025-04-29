В Лондоне произошел крупный пожар на энергообъекте

В Лондоне произошел масштабный пожар на электрической подстанции. В тушении задействовали более 100 сотрудников пожарных служб.
Пламя вспыхнуло на подстанции в Мейда-Вейл. Сначала загорелся электрический трансформатор, а затем огонь перекинулся на крышу соседнего жилого дома.
Сотрудники экстренных служб эвакуировали около 80 человек. Людям, проживающим вокруг станции, рекомендовали держать окна закрытыми из-за плотного черного дыма, который накрыл окрестности.
Для тушения направили 15 пожарных машин и более 100 сотрудников. Причина пожара устанавливается.
Лондон, Зоя Осколкова
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