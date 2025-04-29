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Вторник, 29 апреля 2025, 15:12 мск

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В Лондоне произошел крупный пожар на энергообъекте

В Лондоне произошел масштабный пожар на электрической подстанции. В тушении задействовали более 100 сотрудников пожарных служб.

Пламя вспыхнуло на подстанции в Мейда-Вейл. Сначала загорелся электрический трансформатор, а затем огонь перекинулся на крышу соседнего жилого дома.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали около 80 человек. Людям, проживающим вокруг станции, рекомендовали держать окна закрытыми из-за плотного черного дыма, который накрыл окрестности.

Для тушения направили 15 пожарных машин и более 100 сотрудников. Причина пожара устанавливается.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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