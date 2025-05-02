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Трамп заявил о победе США во Второй мировой войне и объявил праздником 8 мая

Фото из архива сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая днем победы американцев во Второй мировой войне. По его мнению, Соединенные Штаты сделали «больше, чем любая другая страна», для победы во Второй мировой войне.

Более того, американский президент настаивает на том, что США победили и в Первой мировой войне. В связи с этим, по его словам, американцы будут праздновать день победы в этой войне 11 ноября.

«Мы выиграли обе войны, никто не может приблизиться к нам по силе, храбрости и военному мастерству», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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