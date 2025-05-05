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В США пять надзирателей были ранены во время бунта в тюрьме

В США заключенные напали на надзирателей в тюрьме. В результате пятеро охранников получили ранения. Об этом сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел в штате Вирджиния. Отмечается, что бунт устроили шестеро осужденных. Предполагается, что они принадлежат к криминальным группировкам и попали в США нелегально.

Трое стражей порядка получили ножевые ранения. Двое других отделались менее опасными для жизни травмами.

Пятеро зачинщиков беспорядков связаны с криминальной группировкой MS-13 (Mara Salvatrucha – «бригада сальвадорских бродячих муравьев»), еще один принадлежит к другой банде.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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