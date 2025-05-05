Трамп сообщил о продуктивном разговоре с Эрдоганом по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиваться мирного урегулирования на Украине вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом на многие темы, включая войну России с Украиной, все, что связано с Сирией, Газой и так далее...» – отметил американский лидер в своей соцсети.

«Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над окончанием нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной – сейчас!» – уточнил Трамп.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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