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Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов

Президент США Дональд Трамп приостановил финансирование исследований потенциально опасных вирусов с возможными мутациями. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В соответствующем указе говорится, что исследования вирусов создают угрозу для благополучия граждан и финансирование таких работ требует незамедлительного прекращения, в том числе и в других странах.

«Администрация [предыдущего президента США Джо] Байдена разрешила опасные исследования в Соединенных Штатах при недостаточном уровне надзора. Она также одобрила через Национальные институты здравоохранения федеральное финансирование исследований в области естественных наук в Китае и других странах, где существует ограниченный надзор со стороны Соединенных Штатов или разумные ожидания обеспечения биобезопасности», – говорится в сообщении.

Трамп придерживается мнения, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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