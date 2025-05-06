Трамп анонсировал важное заявление в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп анонсировал важное и позитивное заявление «по очень важной теме» 8 или 9 мая. Об этом американский лидер сказал в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

Трамп обратил внимание, что на следующей неделе планирует поездку на Ближний Восток. «Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. <...> И я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное», – сказал президент США (цитата по ТАСС), добавив, что совсем не обязательно, что эта новость будет о торговле.

«Это очень, очень позитивно. И это объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед нашим отъездом, но это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной теме, очень важной теме», – уточнил Трамп.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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