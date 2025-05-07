Два истребителя США упали с авианосца в Красное море

Два истребителя с американского авианосца USS Harry Truman упали в Красное море. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Военно-морском флоте США.

Первый случай произошел 28 апреля. Истребитель F-18E Super Hornet упал в воду, когда его буксировали в ангар. Легкое ранение получил один моряк.

Второй самолет такого же типа неудачно зашел на посадку и упал в море при попытке приземления на авианосец, сообщили два источника 7 мая. Пилоту и офицеру по системам вооружения пришлось катапультироваться, они получили незначительные травмы.

F/A-18 Hornet – американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. По состоянию на 1 января 2025 года является основным боевым самолетом ВМС США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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