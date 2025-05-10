Президент Франции пригрозил России санкциями и заявил о готовности помочь с переговорами Москвы и Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности содействовать переговорам Москвы и Киева об урегулировании украинского конфликта. По его словам, для начала нужно добиться 30-дневного прекращения огня.

«Мы готовы помочь [с переговорами]. <...> Если вы не будете соблюдать режим прекращения огня, будут введены дополнительные санкции», – цитирует его слова РБК.

По мнению Макрона, западным государствам нужно принять коллективное решение, которое будет заключаться в следующем: если Россия нарушит перемирие, против нее введут дополнительные ограничения, которые «будут гораздо более жесткими для российской экономики» и «в некотором роде окажут сдерживающее воздействие».

Президент Франции также уточнил, что Европейские страны считают приоритетом заключение перемирия, «пусть даже шаткого, пусть даже временного на 30 дней», который позволит начать обсуждения о том, как достичь прочного и надежного мира.

Париж, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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