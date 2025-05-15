Трамп считает, что мирное урегулирование на Украине возможно только после его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине зависит от того, удастся ли ему встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Ничего не произойдет, пока мы не встретимся с Путиным», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС) на борту президентского самолета по пути из Катара в ОАЭ.

По словам Трампа, встреча должна произойти как можно скорее, «так как гибнет много людей».

Один из журналистов спросил президента США, «разочарован» ли он составом делегации РФ на переговорах в Стамбуле. Трамп ответил, что «ни в чем не разочарован» и «даже не узнавал» о членах делегации.

Сегодня в Турции запланированы переговоры Москвы и Киева о мирном урегулировании конфликта.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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