Трамп считает, что мирное урегулирование на Украине возможно только после его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине зависит от того, удастся ли ему встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.
«Ничего не произойдет, пока мы не встретимся с Путиным», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС) на борту президентского самолета по пути из Катара в ОАЭ.
По словам Трампа, встреча должна произойти как можно скорее, «так как гибнет много людей».
Один из журналистов спросил президента США, «разочарован» ли он составом делегации РФ на переговорах в Стамбуле. Трамп ответил, что «ни в чем не разочарован» и «даже не узнавал» о членах делегации.
Сегодня в Турции запланированы переговоры Москвы и Киева о мирном урегулировании конфликта.
Вашингтон, Елена Володина
© 2025, РИА «Новый День»