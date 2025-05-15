Госсекретарь США высказался о перспективах встречи Трампа и Путина

Решение о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще окончательно не принято, определенность может появиться уже завтра. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Сейчас мне неизвестны сроки. Это должен определить президент», – сказал он, добавив, что сторонам предстоит решить, как организовать встречу лидеров двух стран.

«Подождем, что произойдет завтра, а затем будут приняты решения о сроках и месте проведения этих встреч», – пояснил Рубио (цитата по РИА «Новости»).

«Единственным путем, при котором мы сможем совершить прорыв в этом (украинском урегулировании), является встреча президента Трампа лицом к лицу с президентом Путиным», – заявил госсекретарь США.

Анкара, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube