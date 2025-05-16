Трамп рассчитывает на личную встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении позвонить главе российского государства Владимиру Путину и договориться о встрече, чтобы решить проблему мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Мы должны встретиться. Он и я встретимся», – заявил американский лидер журналистам (цитата по CNN).

«Я думаю, мы решим проблему, а может, и нет. Но, по крайней мере, у нас будет ясность», – пояснил Трамп.

По его мнению, если решение найти не удастся, «будет очень интересно».

Ранее сегодня президент США заявлял, что хотел бы провести личную встречу с Путиным, «как только это возможно будет организовать».

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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