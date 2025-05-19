В МИД РФ заявили о невозможности создать новую организацию на смену ООН

В настоящее время нет возможности создать новую универсальную всемирную организацию. Такое мнение озвучил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, сторонники «теории крушения» рассуждают в том ключе, что всемирная Организация Объединенных Наций (ООН) якобы является наследием Ялтинской конференции, поэтому устарела, неспособна эффективно реагировать на актуальные вызовы и угрозы, поэтому на ее смену должно прийти нечто иное.

«Сразу скажу, что спустя 80 лет после появления на свет ООН создать новую, универсальную по своему характеру, функционалу и легитимности организацию просто невозможно», – цитирует ТАСС главу департамента МИД РФ. Такого широкого консенсуса, ставшего главным результатом Второй мировой войны, олицетворением которого стал Устав ООН, ни сегодня, ни в будущем достичь невозможно.

«Вряд ли кто-то серьезно захочет «крушить» ООН. Однако сторонники данной теории наверняка попытаются сделать так, чтобы всемирная организация ощущала себя «на краю пропасти». Этим они могут шантажировать тех, кто заинтересован в сохранении ООН, и попутно решать свои узкокорыстные задачи», – заметил Логвинов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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