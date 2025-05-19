Трамп готов к личной встрече с Путиным – Белый дом

Президент США Дональд Трамп открыт для личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но все будет зависеть от результатов назначенны телефонных переговоров глав государств. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Полагаю, что президент [США] определенно будет открыт для этого, но посмотрим, как сегодня пройдет этот телефонный звонок», – сказала она (цитата по ТАСС) в ответ на соответствующий вопрос.

Ливитт также подтвердила, что Трамп выступает как за режим прекращения огня, так и за мирное урегулирование на Украине. «Он ясно давал понять на протяжении конфликта [на Украине], что он ему достается в наследство от [экс-президента США] Джо Байдена. Не забывайте, что эта война началась из-за некомпетентности и слабости предыдущей администрации, и президент Трамп прилагает все усилия, чтобы это исправить. Он дал понять обеим сторонам, что хочет как можно скорее добиться и мирного урегулирования, и прекращения огня», – пояснила представитель Белого дома.

Сегодня на 17:00 мск запланирован телефонный разговор между президентами России и США.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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