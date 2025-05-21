российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 мая 2025, 20:31 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп дал понять Европе, что Россия побеждает в конфликте на Украине

Фото: архив CNN

Президент США Дональд Трамп во время разговора с лидерами европейских государств дал понять, что считает Россию побеждающей стороной в конфликте на Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Трамп склоняется к версии о военном превосходстве России в текущем конфликте, повторив несколько тезисов Кремля.

Телефонные переговоры с лидерами европейских государств состоялись у Трампа после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

За три часа над Россией сбили еще 30 беспилотников / Собянин сообщил о ликвидации еще 9 БПЛА / Лавров уточнил, о чем договорились Путин и Трамп / Сбиты еще три украинских дрона, летевших к Москве / ПВО обезвредили еще один беспилотник, летевший на Москву / Средства ПВО сбили еще 34 украинских БПЛА над шестью регионами России / Россия не даст себя обмануть с перемирием на Украине – Лавров / Медведев подчеркнул необходимость документальных гарантий по Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,