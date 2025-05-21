Трамп дал понять Европе, что Россия побеждает в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп во время разговора с лидерами европейских государств дал понять, что считает Россию побеждающей стороной в конфликте на Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Трамп склоняется к версии о военном превосходстве России в текущем конфликте, повторив несколько тезисов Кремля.

Телефонные переговоры с лидерами европейских государств состоялись у Трампа после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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