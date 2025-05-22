В Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства

В Вашингтоне были застрелены двое сотрудников посольства Израиля. Президент США Дональд Трамп назвал убийства ужасными. Об этом сообщают американские СМИ.

Стрельба произошла возле еврейского музея в Вашингтоне. В столичной полиции заявили, что злоумышленник несколько раз прошелся возле здания, после чего подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и открыл огонь по двум из них.

Жертвами стали два сотрудника израильской дипломатической миссии. Личность стрелявшего установлена, им оказался 30-летний Элиас Родригес из Чикаго. Отмечается, что во время нападения он выкрикивал пропалестинские лозунги.

«Эти ужасные убийства в Вашингтоне, явно совершенные на почве антисемитизма, должны немедленно прекратиться! Ненависти и радикализму не место в США», – написал Трамп в социальной сети TruthSocial.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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