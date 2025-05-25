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Воскресенье, 25 мая 2025, 18:20 мск

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Нидерланды передают Киеву последнюю партию истребителей F-16

Архив, фото: lockheedmartin.com

Амстердам завершает отправку Киеву американских истребителей F-16, последний из которых будет передан завтра, 26 мая. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

«Мы продолжаем поставки F-16 Киеву прежними темпами. Завтра из Нидерландов отправятся последние F-16. Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут на Украине», – сказал Брекельманс, слова которого цитирует РБК.

Министр заявил, что союзники должны продолжать оказывать Украине максимальную поддержку. «Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла создать современные вооруженные силы, соответствующие вооруженным силам стран – участниц НАТО», – заявил Брекельманс.

Амстердам, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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