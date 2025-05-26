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Понедельник, 26 мая 2025, 11:20 мск

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В США 11 человек пострадали при стрельбе в День поминовения

В США произошла перестрелка, в которой пострадали по меньшей мере 11 человек. Проводится расследование.

Случай массовой стрельбы произошел на Уотсон-авеню в Литтл-Ривер, штат Южная Каролина. В это время жители США отмечали День поминовения.

На данный момент известно об 11 пострадавших, которые госпитализированы с огнестрельными ранениями. При этом число раненых может возрасти. Полиция получает сообщения о людях, которые приезжают в больницы на личных автомобилях.

О числе открывших огонь, а также их мотивах не пообщается. Правоохранительные органы проводят расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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