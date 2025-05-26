В США 11 человек пострадали при стрельбе в День поминовения

В США произошла перестрелка, в которой пострадали по меньшей мере 11 человек. Проводится расследование.
Случай массовой стрельбы произошел на Уотсон-авеню в Литтл-Ривер, штат Южная Каролина. В это время жители США отмечали День поминовения.
На данный момент известно об 11 пострадавших, которые госпитализированы с огнестрельными ранениями. При этом число раненых может возрасти. Полиция получает сообщения о людях, которые приезжают в больницы на личных автомобилях.
О числе открывших огонь, а также их мотивах не пообщается. Правоохранительные органы проводят расследование.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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