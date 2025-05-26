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Понедельник, 26 мая 2025, 14:01 мск

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На турецком курорте тушат крупный пожар

В Турции вспыхнул крупный пожар на одном из курортов. К тушению привлекли авиацию. Об этом сообщают местные СМИ.

В турецком Измире загорелись сельскохозяйственные угодья. Пожарную группировку увеличили, чтобы не допустить распространения пламени на лес.

Ближайшие населенные пункты накрыло едким дымом. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить из дома без острой необходимости.

Спасатели задействовали несколько вертолетов для сброса воды на очаги возгорания. Ситуация осложняется сильным ветром и засушливой погодой.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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