На турецком курорте тушат крупный пожар

В Турции вспыхнул крупный пожар на одном из курортов. К тушению привлекли авиацию. Об этом сообщают местные СМИ.
В турецком Измире загорелись сельскохозяйственные угодья. Пожарную группировку увеличили, чтобы не допустить распространения пламени на лес.
Ближайшие населенные пункты накрыло едким дымом. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить из дома без острой необходимости.
Спасатели задействовали несколько вертолетов для сброса воды на очаги возгорания. Ситуация осложняется сильным ветром и засушливой погодой.
Анкара, Зоя Осколкова
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