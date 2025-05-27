российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 мая 2025, 11:03 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

При стрельбе в США погибли двое и пострадали восемь человек

В американском штате Филадельфия два человека погибли и по меньшей мере восемь получили ранения в результате стрельбы. Проводится расследование.

Перестрелка произошла в Фэрмаунт-парке в День поминовения. В это время американцы чествуют военнослужащих США, погибших в различных конфликтах.

Отмечается, что огнестрельные ранения получили десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Двое пострадавших скончались от полученных ран.

Это уже второй случай массовой стрельбы в День поминовения. Накануне сообщалось, что 11 человек были ранены в штате Южная Каролина.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / США

Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились / В США 11 человек пострадали при стрельбе в День поминовения / Трамп раздумывает над ужесточением антироссийских санкций / Трамп пригрозил пошлинами компании Apple / Трамп собирается ввести пошлины 50% на товары из Евросоюза / США перестанут чеканить монеты в один цент / В Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства / Трамп дал понять Европе, что Россия побеждает в конфликте на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,