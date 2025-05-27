При стрельбе в США погибли двое и пострадали восемь человек

В американском штате Филадельфия два человека погибли и по меньшей мере восемь получили ранения в результате стрельбы. Проводится расследование.

Перестрелка произошла в Фэрмаунт-парке в День поминовения. В это время американцы чествуют военнослужащих США, погибших в различных конфликтах.

Отмечается, что огнестрельные ранения получили десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Двое пострадавших скончались от полученных ран.

Это уже второй случай массовой стрельбы в День поминовения. Накануне сообщалось, что 11 человек были ранены в штате Южная Каролина.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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