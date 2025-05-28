Трамп пояснил, почему не вводит новые санкции против России

Вашингтон не вводит дополнительные санкции против России, поскольку не хочет сорвать сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Единственная причина – это то, что в ситуации, когда я считаю, что мы близки к сделке, мне не хотелось бы все испортит», – сказал американский лидер (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне, почему США не вводят новые ограничения против России.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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