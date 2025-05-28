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Трамп пояснил, почему не вводит новые санкции против России

Фото: архив CNN

Вашингтон не вводит дополнительные санкции против России, поскольку не хочет сорвать сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Единственная причина – это то, что в ситуации, когда я считаю, что мы близки к сделке, мне не хотелось бы все испортит», – сказал американский лидер (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне, почему США не вводят новые ограничения против России.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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